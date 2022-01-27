Путін наодинці: петербуржців не допустили до вшанування жертв війни і блокади міста

Президент РФ у Санкт-Петербурзі, 27 січня 2022 року

У російському Санкт-Петербурзі на сімдесят восьмі роковини зняття блокади Ленінграда на Піскарьовське меморіальне кладовище не пропустили людей, адже туди мав прибути президент Російської Федерації Володимир Путін.

Серед петербуржців була і 89-річна “блокадниця” Анастасія Петрівна, інформує у телеграмі журналіст “Відомостей” Святослав Афонькін.

Він зазначив, що “дуже літні жінки пройшли в хуртовину до цвинтаря пішки, щоби вшанувати пам’ять жертв війни (Другої світової, – “Н”)“.

Загалом до вічного вогню та пам’ятника “Мати-Батьківщина” не допустили кілька десятків людей, пише “Радіо Свобода”.

Перед приїздом президента у місті масово евакуювали автомобілі, перекрили Полтавську вулицю та Полтавський проїзд.

Путін приніс квіти до братської могили, в якій начебто поховали його брата, що помер дитиною під час блокади. Він також поклав вінок до підніжжя монумента “Мати-Батьківщина”.

Після того, як Володимир Путін пішов, відвідувачів пустили на цвинтар.

Увесь час очікування за ними з даху сусідньої будівлі стежили снайпери.

Також Піскарьовський цвинтар відвідали спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко та губернатор Петербурга Олександр Бєглов.

Довідково

Військова блокада радянського Ленінграда (нині – Санкт-Петербург, РФ) німецькими, фінськими та іспанськими військами під час Другої світової війни.

Тривала з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року – 872 дні.

За час блокади мешканців міста потерпали від голоду, артилерійських обстрілів та бомбардування.

Зв’язок з тилом СРСР забезпечувався авіацією та через Ладозьке озеро, яке перебувало поза межами досягання німецької артилерії, але його пропускна спроможність була недостатньою.

Це призвело до смерті сотень тисяч цивільних: за час блокади в Ленінграді померло понад 641 тисяча цивільних, десятки тисяч померли вже після того як були вивезені.

Читайте також:

Підсумки року для Путіна: рипіння скреп і затягування гайок