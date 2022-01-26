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Збройні сили отримали партію сідельних тягачів. ВІДЕО

26/01/2022 15:24

Кременчуцький автомобільний завод передав партію сідельних тягачів для Збройних сил України.

Про це інформує “Кременчуцька газета”.

Це перші автомобілі із замовлення Міністерства оборони України.

Як розповів технічний директор автомобільного заводу Сергій Дунь, йдеться про сідельні тягачі КрАЗ-6510ТЕ, виготовлені саме на замовлення українських військових.

“Їх спроєктували під вимоги замовника, тобто, військових. Автомобілі пройшли комісію, відомче випробування Міністерства оборони України. Усунено зауваження, уточнено конструкторську документацію. Наказом очільника МОУ ці автомобілі поставлено на забезпечення”, – зазначив Дунь.

Автомобілі працюватимуть в складі автопоїзду для перевезення важкої військової техніки ЗСУ.

“Це авто має потужність 450 кінських сил. Це велика потужність для такого класу. Автоматична коробка передач – новий елемент для наших військових. Тут є гідролебідка – 15 тонн. Це дає можливість витягувати на напівпричіп важку техніку. У тому числі, яка непридатна для використання після бою. На цих автомобілях сідельно-зчіпний пристрій, який має три ступені свободи. Це забезпечує більш якісну роботу автопотяга на дорогах із нерівною поверхнею”, – зазначив Сергій Дунь.

Довідково

Автомобіль-тягач сідельний КрАЗ-6510TE призначений для буксирування напівпричепів по дорогах загальної мережі. Автомобіль допущений до експлуатації у Збройних силах України з 2019 року.

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