В Україні зріс рівень довіри до військових

Фото: Стас Козлюк/"Новинарня"

Рівень довіри до Збройних сил серед громадян України, порівняно з груднем 2020 року, зріс.

Як передає “Новинарня” у середу, 26 січня, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 3-11 грудня 2021 року.

Армія, волонтери, звичайні люди у своєму населеному пункті і церква продовжують користуватися найбільшою довірою в українців.

“Війську довіряють загалом 72% українців, а баланс довіри-недовіри становить +60%. Порівняно з груднем 2020 року частка тих, хто довіряє, зросла на 6 процентних пунктів, а баланс довіри-недовіри – на 8 процентних пунктів”, – йдеться в повідомленні.

Соціологи відзначають, що при цьому простежуються помітні регіональні відмінності – із Заходу на Схід знижується частка тих, хто довіряє армії, але разом з цим у всіх регіонах більшість респондентів довіряють ЗСУ (від 81% на Заході до 52% на Сході). Баланс довіри виразно позитивний – від +75% на Заході до +28% на Сході.

Порівняно з груднем 2020 року, у всіх регіонах простежується тенденція до зростання довіри до армії.

Також більшість респондентів довіряють волонтерам (68%, баланс – +57%) і звичайним людям у своєму населеному пункті (63%, баланс – +51%), а церкві довіряють 51% при балансі +27%.

У випадку довіри до звичайних людей простежується зниження на чотири процентних пункти – і частки тих, хто їм довіряє, і балансу.

Позитивний баланс довіри-недовіри також мають громадські організації – загалом їм довіряють 39% респондентів, а баланс становить +18% (без значущих зміни порівняно з 2020 роком).

Решта вісім інституцій у списку мають негативний баланс довіри-недовіри.

Зокрема переважає недовіра до інституцій центральної влади (президенту, парламенту, уряду), правоохоронних органів (національна поліція, патрульна поліція, СБУ), ЗМІ (як українським, так і російським).

Довідково

Дослідження тривало 3-11 грудня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2000 респондентів віком 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

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