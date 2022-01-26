У Тбілісі на стіну диппредставництва РФ спроєктували величезний синьо-жовтий прапор. ФОТО

У Тбілісі на будівлю російського дипломатичного представництва спроєктували величезне зображення прапора України зі словами “Слава Україні!”, а також емблеми НАТО.
Про це повідомив грузинський політичний експерт Єгор Куроптєв, виставивши у фейсбуці відповідні фото.
“Слава Україні! – на будівлі Секції Росії в Грузії”, – написав Куроптєв.
Як відомо, після воєнної агресії Росії проти Грузії в серпні 2008 року російське консульство у Тбілісі було закрите. Тепер дипломатичне представництво РФ у Грузії називається “Секцією російських інтересів при посольстві Швейцарії в Грузії”.
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