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Депутата Херсонської облради Кульчиковського затримали через вимагання другого хабаря за три місяці

26/01/2022 22:16

На Херсонщині поліція затримала депутата обласної ради після отримання хабаря в розмірі 27 тисяч доларів.

Про це 26 січня повідомила пресслужба Національної поліції.

“За даними слідства, депутат облради створив штучні перешкоди у діяльності підприємця. В подальшому він вимагав у нього 27 тис. доларів США за вирішення цих проблем, а саме – сприяння у знятті арешту, накладеного на адміністративну будівлю товариства у м. Скадовськ, та відкликання зі Скадовського районного суду навмисно поданих позовів до цього товариства”, – зазначила пресслужба Офісу генпрокурора.

Херсонський сайт “Міст” інформує, що затриманий депутат – Сергій Кульчиковський, який в облраді входить до фракції партії мера Херсона Ігоря Колихаєва “Нам тут жити”.

За інформацією “Моста”, у листопаді 2021 року Кульчиковського вже затримували на хабарі у розмірі 300 тис. гривень.

“На думку слідства, Кульчиковський, використовуючи свої владні повноваження, вимагав від громадянина неправомірну вигоду на суму 300 тис. гривень за винесення на розгляд бюджетної комісії питання щодо збільшення вартості телекомунікаційної системи міжнародного аеропорту “Херсон”, яку Херсонська обласна рада планує викупити в цього громадянина, збільшивши вартість даної системи з 400 тис. гривень до 950 тис. гривень, та подальше лобіювання питання щодо прийняття зазначеного рішення на сесії Херсонської обласної ради”, – писав “Міст” із посиланням на ДБР.

Сергій Кульчиковський під час затримання в листопаді 2021 року

Минуло два з половиною місяці, і той самий нардеп затриманий уже за фактом вимагання (ст. 189 КК України).

Наразі проводяться обшуки за місцем проживання депутата. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Сергій Кульчиковський 2020 року був обраний до Херсонської облради від Скадовська. На початку 2000-х він був першим заступником голови Скадовської РДА і був пов’язаний із земельними аферами, пише “Міст”.

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