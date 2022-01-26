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“Слуги народу” через канал “Дом” хочуть знищити реформу телерадіомовлення, – В’ятрович

26/01/2022 13:34

Народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович заявив, що “слуги народу” запуском на всю Україну мовлення державного російськомовного телеканалу “Дом” планують знищити реформу телерадіомовлення.

Про це він написав у фейсбуці в середу, 26 січня.

Для цього в законопроєкт №4487 “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб” в другому читанні включено дві поправки №119 і №120, які не стосуються проблематики документа.

“Ці поправки через зміни до законів про іномовлення і про ТБ й радіо зобов’язують безкоштовно транслювати російськомовний канал іномовлення “Дом”, створений для мовлення на окуповані території, у складі так званої універсальної програмної послуги, тобто по всій Україні”, – наголосив В’ятрович.

Він вважає, що “такі дії руйнують цілісне медійне законодавство й український медіапростір”.

“По-перше, в демократичній Україні нема державного телебачення (крім іномовлення і парламентського каналу), є суспільне мовлення і комерційні канали. Відновлення радянської практики державного мовлення всередині країни є порушенням демократичних стандартів у галузі медіа і зобов’язань України перед Радою Європи.

По-друге, мовне і медійне законодавство вимагає вести всередині країни мовлення українською мовою в обсязі не менше 75%, а для багатьох програм – 100%, а канал «Дом» є майже всуціль російськомовний.

По-третє, контент телеканалу «Дом», який є сумішшю напівватних совково-ностальгійних програм та грубої агітації за владу, є відверто неприйнятним”, – наголошує Володимир В’ятрович і додає, що влада “розглядає цей канал як пропагандистський рупор, що фінансується за рахунок платників податків, яким Зеленський промиватиме мізки”.

Тому нардеп закликає всіх, хто усвідомлює небезпеку таких дій, у тому числі – переселенців з Криму й Донбасу, заради яких нібито робиться ця афера – публічно засудити наміри влади і зробити все можливе, щоб зірвати ці небезпечні плани.

“Підтримую заклик медіаруху до представництв міжнародних організацій в Україні звернути увагу на загрозливі дії влади. Ми не маємо цього допустити”, – підсумував він.

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