СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3913809 +24321
Летальні випадки:
99584 +141
Одужали:
3596715 +5514
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17661202 (+79688). Оновлено: 08:15 26.01.2022
Home / Війна / Доба ООС: п’ять ворожих обстрілів, два воїни ЗСУ поранені

Доба ООС: п’ять ворожих обстрілів, два воїни ЗСУ поранені

26/01/2022 08:46

Упродовж минулої доби, 25 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє воїнів Збройних сил отримали поранення.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар’їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На околиці населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

“Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого — середньої важкості”, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7: 00 середи, 26 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також:
Масштабне вторгнення РФ малоймовірне – експерти видали аналіз та поради

Унікальних переглядів: 13
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Проти операції РФ під чужим прапором”: США анонсували ще більші поставки зброї Україні

У 2022 році США вже надали Україні найбільшу військову допомогу за всі роки, однак у разі нападу РФ Вашингтон пришле Києву ще суттєвішу кількість зброї та боєприпасів. Як передає...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse