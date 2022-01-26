Доба ООС: п’ять ворожих обстрілів, два воїни ЗСУ поранені

Упродовж минулої доби, 25 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє воїнів Збройних сил отримали поранення.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар’їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На околиці населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

“Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого — середньої важкості”, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7: 00 середи, 26 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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