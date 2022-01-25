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Шуфрич в Раді подякував Лукашенку і назвав його “справжнім президентом”

25/01/2022 14:59

Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Нестор Шуфрич подякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку за допомогу українській енергосистемі та назвав диктатора “справнім президентом”.

Як передає “Новинарня“, про це проросійський політик сказав під час виступу в парламенті у вівторок, 25 січня.

“Знову нашої електростанції, нашої потужності не вистачає для забезпечення енергетичної системи України. І хто нам допомагає? Отой Лукашенко, якого влада не визнає, але який сказав: “Я допоможу українцям”, – заявив Шуфрич.

Народний депутат додав, що хоче “виправити ще одну помилку” своїх колег, і далі подякував Лукашенку білоруською мовою.

“Бацька Лукашэнка, сапраўдны прэзідэнт, дзякуй за дапамогу (Батько Лукашенко, справжній президент, дякую за допомогу,“Н”)”, – сказав він та закликав подякувати за допомогу “нашим білоруським сусідам”.

Тоді голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вказав Шуфричеві, що виступи депутатів мають бути за темою закону, який розглядається – щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження (№6287).

Нагадаємо, Україна і більшість демократичних держав світу, не вважає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі, що відбулися в серпні 2020 року, і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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