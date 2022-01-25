Росія внесла Навального та його соратників до “списку терористів”

Олексій Навальний. Фото REUTERS

Влада Росії внесла опозиціонера Олексія Навального до Реєстру організацій та фізичних осіб, причетних до тероризму та екстремістської діяльності.

Про це йдеться у повідомленні Росфінмоніторингу у вівторок, 25 січня, передає “Радіо Свобода”.

Разом із Навальним до реєстру потрапили і його соратники – Любов Соболь, Георгій Албуров, В’ячеслав Гімаді, Руслан Шаведдінов та Лілія Чанишева.

Відповідно до російського законодавства, банківські рахунки осіб, внесених до списку, мають бути негайно заморожені.

Менш ніж два тижні тому до цього списку внесли ще двох наближених до Навального осіб – Леоніда Волкова та Івана Жданова.

До реєстру Кремль вносить росіян, засуджених чи звинувачених за статтями кримінального кодексу про злочини терористичного чи екстремістського характеру.

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