Кабмін погодив подання на ратифікацію морської угоди з Британією

Мінний тральщик HMS Ramsey класу Sandown Королівського Флоту Великої Британії. Фото з Вікіпедія

Кабінет Міністрів погодив подання на ратифікацію до ВР “морської” угоди з Великою Британією про кредитування ВМС ЗС України.

Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.

Наступним етапом затвердження угоди має стати ратифікація Верховною Радою України.

Наприкінці жовтня 2021 року Уряд схвалив проєкт Рамкової угоди між Україною та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо кредитної підтримки розвитку ВМС ЗС України.

За кредитною угодою передбачається реалізація меморандуму, підписаного в жовтні 2020 року між Україною та Великою Британією про посилення співпраці у військовій та військово-технічних сферах.

Документ передбачає співпрацю в оборонній галузі. Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

За кредитні гроші планують побудувати 8 ракетних катерів для українського флоту. Два на підприємствах Об’єднаного Королівства, решту – в Україні.

Також Україна за допомоги британських фахівців побудує нові сучасні бази для потреб ВМСУ на Чорному та Азовському морях.

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