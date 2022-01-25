Джонсон готовий знову розмовляти з Путіним про Україну

Борис Джонсон. Фото: Олександр Приходько/"Новинарня"

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що готовий знову поговорити з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі загрози вторгнення російських військ до України.

Він також вкотре нагадав Москві про наслідки такого кроку.

Про це у вівторок, 25 січня, інформує пресслужба уряду Британії.

Останні переговори Джонсона з Путіним відбулися торік 13 грудня.

“Я, звичайно, готовий, готовий знову розмовляти з ним”, – сказав Джонсон.

“Українці мають повне моральне та юридичне право захищати свою країну, і я вважаю, що їхній опір буде наполегливим та завзятим”, – зазначив Джонсон.

“Ми вже розсекретили переконливі дані розвідки, які викривають намір Росії встановити маріонетковий режим в Україні, і ми продовжуватимемо розкривати будь-яке використання Росією кібератак, операцій під фальшивим прапором або дезінформації”, – сказав британський прем’єр.

Під час засідання парламенту Великої Британії Джонсон попередив Москву, що шлях кровопролиття та руйнувань стане для неї трагедією. Він додав, що українці мають намір боротися та стали досвідченішими у війні.

“Якщо Росія піде цим шляхом, багато російських матерів більше не побачать своїх синів”, – сказав Джонсон.

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