У Москві у вільному доступі продавали елементи російських ЗРК, які завезли з України

Ілюстративне фото. Пускові установки російських ЗРК С-400 під Феодосією в окупованому Криму

У Москві у вільному доступі продавали елементи російських зенітних ракетних комплексів С-300 і С-400.

Про це з посиланням на агентство “РБК” пише видання Avia.Pro.

Відомо про те, що при проведенні контрольної закупівлі 8 з 10 мікросхем, котрі хотів продати чоловік для комплексів ППО С-300 і С-400, опинилися в повністю робочому стані.

З’ясувалося, що чоловік привіз їх із території України, однак поки що залишається невідомим те, як саме мікросхеми від новітніх російських С-400 з’явилися в Україні.

“Затриманий бізнесмен привіз мікрочіпи військового призначення з території України. Він продавав їх за 15 тис. рублів за штуку. Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти індивідуального підприємця за ввезення до Росії мікросхем для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-300 та С-400 та їх подальший продаж на мітинському радіоринку. За інформацією джерел, 58-річний індивідуальний підприємець Костянтин Козгунов вивіз з України десять мікросхем, що належать до продукції військового призначення та використовуються при створенні ЗРК С-300 “Фаворит” та ЗРК С-400 “Тріумф”. При цьому вісім із десяти мікросхем були в робочому стані”, – повідомляє “РБК”.

Наразі російські правоохоронці хочуть з’ясувати, як саме чоловік міг отримати мікрочіпи для засобів ППО. При цьому не виключено, що крім цієї партії раніше деякі мікрочіпи вже могли бути реалізовані.

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