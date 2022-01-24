Юлія Тимошенко провела місяць в Еміратах, куди переїхала її дочка, – ЗМІ

Юлія Тимошенко у Верховній Раді. Фото: ВО "Батьківщина"

Лідерка фракції “Батьківщина”, народна депутатка Юлія Тимошенко провела майже місяць у Дубаї (в Об’єднаних Арабських Еміратах), куди раніше переїхала її донька Євгенія.

Про це повідомив журналіст-розслідувач “Української правди” Михайло Ткач з посиланням на джерело в Державній прикордонній службі.

За цими даними, експрем’єрка вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулася 23 січня, напередодні проведення погоджувальної ради Верховної Рад перед сесійним тижнем.

“Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням – чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна?” – процитував Ткач слова Тимошенко на погоджувальній раді.

“27.12.2021 – вилетіла з Києва до Дубая. 23.01.2022 (вчора) – повернулась з Дубая до Києва. Дійсно, сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою”, – із сарказмом прокоментував журналіст у фейсбуці.

За даними співрозмовників “УП”, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая.

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