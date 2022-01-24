СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3870370 +12915
Летальні випадки:
99282 +67
Одужали:
3585338 +2430
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17523330 (+26131). Оновлено: 08:30 24.01.2022
Home / Україна / Політика / Юлія Тимошенко провела місяць в Еміратах, куди переїхала її дочка, – ЗМІ

Юлія Тимошенко провела місяць в Еміратах, куди переїхала її дочка, – ЗМІ

24/01/2022 22:37

Лідерка фракції “Батьківщина”, народна депутатка Юлія Тимошенко провела майже місяць у Дубаї (в Об’єднаних Арабських Еміратах), куди раніше переїхала її донька Євгенія.

Про це повідомив журналіст-розслідувач “Української правди” Михайло Ткач з посиланням на джерело в Державній прикордонній службі.

За цими даними, експрем’єрка вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулася 23 січня, напередодні проведення погоджувальної ради Верховної Рад перед сесійним тижнем.

“Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням – чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна?” – процитував Ткач слова Тимошенко на погоджувальній раді.

“27.12.2021 – вилетіла з Києва до Дубая. 23.01.2022 (вчора) – повернулась з Дубая до Києва. Дійсно, сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою”, – із сарказмом прокоментував журналіст у фейсбуці.

За даними співрозмовників “УП”, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая.

Читайте також:
Євросоюз не планує евакуювати родини дипломатів із України

Унікальних переглядів: 458
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Демонстрація солідарності: глави МЗС країн ЄС розглядають пропозицію провести саміт у Києві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав пропозицію румунського колеги провести зустріч глав МЗС Євросоюзу в Києві. Про це Кулеба написав у твіттері в понеділок, 24 січня. Таким чином...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse