Безпекова ситуація зрозуміла і контрольована, – Данілов після засідання РНБО

Ситуація із безпекою в Україні є абсолютно контрольованою, у поточних подіях немає нічого нового.
Про це за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони, присвяченого заходам щодо національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
“Останнім часом відбувається багато інформаційних подій, багато парамілітарної белетристики в засобах масової інформації”, – зазначив Данілов.
Він закликав “збавити накал”.
“Ситуація, яка є, є цілком зрозумілою, немає ніяких приводів, щоб ми панікували. Тому що коли дехто із мерів, наприклад, пан Кличко, збирається 28 числа збирати мерів, щоб вирішувати, в який спосіб вони будуть захищати країну, у нас для цього є наші збройні сили”, – заявив секретар РНБО.
Данілов підкреслив, що потрібно спокійно аналізувати події, країну ніхто нікому віддавати не збирається.
“В разі необхідності ми станемо пліч-о-пліч, щоб захистити нашу країну. Але на сьогоднішній день тої ситуації, яка роздмухується в засобах масових інформації, коли політики починають це питання, такої ситуації на сьогоднішній день не бачимо”, – підкреслив він.
Данілов зауважив, що ситуація справді складна, але вона такою є з 2014 року.
Нагадаємо, що сьогодні о 17.00 у приміщенні офісу президента України під головуванням Володимира Зеленського розпочалося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Серед питань до розгляду – заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.
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