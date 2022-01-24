Президент скликає засідання РНБО

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Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони на 17.00.

Про це в понеділок, 24 січня, повідомляє пресслужба РНБО.

“Згідно з рішенням президента України Володимира Зеленського сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17.00 у приміщенні офісу президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11) відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ у економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

За підсумками засідання орієнтовно о 18.30 відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова, повідомили в пресслужбі Радбезу.

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