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Гастролювали в окупованому Криму: Литва заборонила в’їзд російським виконавцям Наташі Корольовій та Хабібу

24/01/2022 15:01

Литва внесла до списку нев’їзних осіб російських виконавців Наташу Корольову та Хабіба Шаріпова через концерти у тимчасово окупованому Криму.

Про це інформує сайт LRT.

Корольова та Хабіб не зможуть відвідувати Литву до 21 січня 2027 року.

Департамент міграції вніс двох російських артистів до списку осіб, яким заборонено в’їзд до Литви, після звернення голови Комітету Сейму з питань національної безпеки та оборони Лаурінаса Касчюнаса та його колеги.

У Вільнюсі скасовано концерт Хабіба, який мав відбутися у ввечері в неділю, 23 січня. За словами представника організаторів заходу, про статус небажаної у Литві особи виконавець дізнався вже після прибуття в Гельсінкі, де мав пересісти на рейс до Вільнюса.

Російський співак Хабіб Шаріпов. Фото: salvemusic.com.ua

Голова КНБО Лаурінас Касчюнас наголосив, що організатори концертів мають оцінювати геополітичну ситуацію, перш ніж запрошувати будь-якого виконавця.

“Ми, ймовірно, за кілька хвилин від прямих військових дій проти наших друзів в Україні. Такі концерти повне непорозуміння. Я би не хотів бачити потреби у заборонах чи обмеженнях з боку держави, хотілося би, щоб такі рішення з’являлися завдяки обізнаності організаторів заходів”, – сказав він.

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