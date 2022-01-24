Данілов прокоментував рішення трьох країн вивозити родини дипломатів з України

Ілюстративне фото. Олексій Данілов на нараді в Луцьку 14 листопада 2021. Фото: пресслужба РНБОУ

Рада національної безпеки і оборони України має інформацію про те, що три країни планують вивозити з території України співробітників своїх дипломатичних установ.

Про це за підсумками засідання РНБО заявив її секретар Олексій Данілов на брифінгу у понеділок, 24 січня.

“На сьогодні в нас є інформація про три амбасади, йдеться про три країни. Наразі є інформація від посольства США, посольства Великобританії і посольства Австралії. Інші посольства станом на зараз цим не займаються. Більше того, ЄС нині проінформував, що не бачить підстав того, щоби співробітники дипломатичних відомств покидали свої установи. Таку ж саму заяву зробила Японія. 49 країн не приймають участь у цих речах. Кожна країна самостійно визначається з приводу того, що стосується її громадян, які знахродяться на території нашої країни”, – сказав Данілов.

“Єдине, що можу сказати: була велика дезінформаційна хвиля з приводу того, що співробітники посольства РФ масово покидають нашу країну. Ми цього не бачимо. Станом на зараз ми не бачимо активного виїзду з нашої країни співробітників дипломатичних посольств. Те, що роздмухується в ЗМІ, насправді немає”, – додав Данілов.

Нагадаємо, 24 січня Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

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