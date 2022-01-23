У Керченській протоці горить танкер із росіянами

На танкері Almuntazah під час його перебування в порту Тамань, що на східному березі Керченської протоки (Краснодарський край РФ), спалахнула пожежа.
Екіпаж судна складається з семи громадян Росії, а везе воно 700 тонн мазуту.
Про це в неділю, 23 січня, повідомляють російські інформагенства з посиланням на пресслужбу Росморрічфлоту.
Судно було на рейді, на якірній стоянці, на відстані 1,2 милі від берега в порту Тамань.
За даними з мережі, зараз танкер ходить під прапором Коморських островів. Він збудований 1982 року в Болгарії. Спершу мав прапор СРСР, надалі – ОАЕ, Сьєрра-Леоне, у 2012-2016 роках – Молдови.
Останнім часом регулярно заходить у Керченський порт в окупованому Криму.
Зазначається, що пожежа почалася у машинному відділенні судна. Відкритого вогню немає, але з вентиляційних отворів танкера валить темний дим.
Члени екіпажу були евакуйовані на буксир “Брітіш”. Ніхто не постраждав.
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