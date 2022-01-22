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За Крим: Зеленський ввів санкції проти російських компаній і австрійського архітектора

22/01/2022 17:58

Президент Володимир Зеленський низкою указів увів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти російських компаній і чиновників, а також проти австрійського архітектурного бюро – за будівництво оперного театру в окупованому Росією Криму.

Зокрема, під економічні санкції на п’ять років потрапили 23 підприємства, зареєстровані на території Російської Федерації та незаконно окупованого Криму, пише DW.

Як пояснювали в РНБО, ці компанії причетні до незаконного спорудження й експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку.

Також обмежувальні заходи  строком на три роки наклали на кіпрську компанію Biscone Limited, якій належать частина акцій державного підприємства “Турбоатом” – нині “Українські енергетичні машини”.  Його фактичним власником є російський мільярдер Олексій Мордашов, який перебуває під санкціями з 2016 року.

Водночас санкції запровадили проти 52 російських “чиновників”, які перебувають на території окупованого Криму. “Обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, вони завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці українського народу”, – зазначили в РНБО.

Серед інших, у цьому переліку є відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв, який не визнає територіальну цілісність України і незаконно відвідував анексований Росією Крим та непідконтрольні українській владі території Донбасу, за що отримав заборону на в’їзд в Україну.

Окрім того, санкції запроваджено проти 18 суддів Російської Федерації. В РНБО заявляли, що вони причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України. Обмеження проти них передбачають блокування активів, заборону участі у приватизації, оренді державного майна та запобігання виведенню капіталів за межі України. Термін дії санкцій – також 5 років.

Австрійське архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au потрапило під санкції за те, що підготувало проєкт опери в окупованому Росією Севастополі.

Санкції застосовано до шести працівників бюро, включно із його засновником Вольфом Пріксом. Їм на п’ять років заборонено в’їздити на територію України і брати участь у приватизації та оренді державного майна.

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