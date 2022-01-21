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Україна мобілізує до 400 тис. резервістів у разі розширення агресії РФ

21/01/2022 21:28

У випадку реального розширення агресії Російської Федерації на території України з резерву оперативно буде мобілізовано до 400 тисяч громадян, які мають досвід ведення бойових дій.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, “слуга народу” Федір Веніславський, передає “Укрінформ”.

“Думаю, якщо ми побачимо реальне розширення агресії, то швидко зможемо мобілізувати щонайменше тих, хто має досвід ведення бойових дій… Окрім нашого постійного складу Збройних Сил та інших військових формувань сектору безпеки і оборони, є резерв, який має досвід ведення бойових дій та готовий швидко виконувати завдання за призначенням. 300-400 тисяч ми можемо оперативно поставити, а це вже та сила, яка точно завдасть неприйнятних втрат для нашого ворога, країни-агресора”, – сказав нардеп.

Веніславський уточнив, що збройних сил, які наразі перебувають у підпорядкуванні Головнокомандувача ЗСУ, достатньо для нейтралізації локальних загострень.

Водночас, за його словами, у випадку масштабного вторгнення Росії в Україну без повноцінної мобілізації не обійдеться.

У контексті можливої загальної мобілізації жінок депутат висловив думку, що такого не відбудеться.

“Якщо буде мобілізація, мобілізовуватимуть лише тих, хто забезпечуватиме обороноздатність нашої армії. Це вузьке коло спеціалістів, зокрема, військові медики, можливо, зв’язківці, а також представниці інших професій, які висловлять добровільне бажання захищати країну”, – додав він.

Водночас нардеп зазначив, що в парламенті триває удосконалення законодавства про мобілізацію і мобілізаційну підготовку.

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Україна

Україна мобілізує до 400 тис. резервістів у разі розширення агресії РФ

У випадку реального розширення агресії Російської Федерації на території України з резерву оперативно буде мобілізовано до 400 тисяч громадян, які мають досвід ведення бойових дій. Про це заявив член...

Війна з Росією

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