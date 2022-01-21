СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3819538 +20156
Летальні випадки:
98993 +150
Одужали:
3576268 +4486
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17389831 (+57396). Оновлено: 08:30 21.01.2022
Home / Світ / Росія відправила два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

Росія відправила два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

21/01/2022 10:30

Два дивізіони систем протиповітряної оборони дальньої дії С-400 “Тріумф” направлені залізницею з Далекого Сходу на навчання до Білорусі.

Про це повідомили у п’ятницю, 21 січня, в міноборони РФ.

“Два дивізіони зенітних ракетних комплексів С-400 “Тріумф” об’єднання ВПС та ППО Східного військового округу, задіяні у перевірці сил реагування Союзної держави, здійснили марш на станцію завантаження в Хабаровському краї, де виконали навантаження техніки на залізничні платформи”, – йдеться в повідомленні оборонного відомства РФ, яке цитує агентство “Інтерфакс”.

“Підрозділи ППО здійснять марш комбінованим способом на залізничному транспорті та своїм ходом на незнайомі полігони республіки Білорусь”, – заявили в Міноборони РФ.

“Після прибуття до місць виконання навчальних завдань російські військовослужбовці проведуть обладнання та маскування пускових позицій, технічне обслуговування та заступлять на навчальне бойове чергування з ППО у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії”, – повідомили у військовому відомстві РФ.

Міноборони РФ поширило відеокадри навантаження техніки ППО на залізничний ешелон у Хабаровському краї.

До базового складу системи С-400 крім зенітних ракет входять пункт управління, радіолокаційні засоби, пускові установки, комплекс технічного забезпечення.

Міноборони Росії повідомляло про плани направити на навчання до Білорусі 12 винищувачі Су-35 та дивізіон комплексів ППО малої дальності “Панцир-С”.

Читайте також:
Лукашенко хоче розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК С-400

Унікальних переглядів: 43
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Хакерська атака і обвинувачений на Мальдівах: як у січні торпедують судові засідання в справах Майдану

автор: Адвокатська дорадча група Янукович намагається оскаржити свій вирок. Хакерська атака 14 січня на державні сайти стала причиною для зриву більшості судових засідань у справах Майдану. Лише Шевченківський суд...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse