Росія відправила два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

Два дивізіони систем протиповітряної оборони дальньої дії С-400 “Тріумф” направлені залізницею з Далекого Сходу на навчання до Білорусі.
Про це повідомили у п’ятницю, 21 січня, в міноборони РФ.
“Два дивізіони зенітних ракетних комплексів С-400 “Тріумф” об’єднання ВПС та ППО Східного військового округу, задіяні у перевірці сил реагування Союзної держави, здійснили марш на станцію завантаження в Хабаровському краї, де виконали навантаження техніки на залізничні платформи”, – йдеться в повідомленні оборонного відомства РФ, яке цитує агентство “Інтерфакс”.
“Підрозділи ППО здійснять марш комбінованим способом на залізничному транспорті та своїм ходом на незнайомі полігони республіки Білорусь”, – заявили в Міноборони РФ.
“Після прибуття до місць виконання навчальних завдань російські військовослужбовці проведуть обладнання та маскування пускових позицій, технічне обслуговування та заступлять на навчальне бойове чергування з ППО у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусі та Росії”, – повідомили у військовому відомстві РФ.
Міноборони РФ поширило відеокадри навантаження техніки ППО на залізничний ешелон у Хабаровському краї.
До базового складу системи С-400 крім зенітних ракет входять пункт управління, радіолокаційні засоби, пускові установки, комплекс технічного забезпечення.
Міноборони Росії повідомляло про плани направити на навчання до Білорусі 12 винищувачі Су-35 та дивізіон комплексів ППО малої дальності “Панцир-С”.
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