Під Одесою 28-ма бригада відпрацювала прикиття морського узбережжя. ФОТО

Фото пресслужби 28-ї бригади

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу провела поблизу Одеси військові навчання з прикриття ділянок морського узбережжя.

Про це пресслужба військової частини повідомила в п’ятницю, 21 січня.

Зазначається, що маневри тривали 19-20 січня.

“… Бригада провела тактико-спеціальне навчання по прикриттю ділянки морського узбережжя. 20 січня о 5 ранку, бригада отримала сигнал і підрозділи вирушили по вихідних районах. Підрозділи бригади зайняли оборону десантно-доступних ділянок узбережжя від Коблево до Чорноморки, розмістивши бойову техніку та створивши систему вогню”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета маневрів – навчання командирів всіх рівнів та штабів в ланці бригада-батальйон з якісного планування дій з прикриття ділянки морського побережжя та удосконалити практичні навички командира та штабу бригади, командирів і штабів батальйонів у прийнятті рішення за обставинами, що склалися, управлінні підпорядкованими підрозділами під час виконання бойових завдань у реальних умовах.

“У відведені терміни бригада впоралася з поставленими завданнями та показала високі професійні якості по прикриттю ділянки морського узбережжя”, – резюмували в частині.

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