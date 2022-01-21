На Донбасі від бойових дій торік загинули четверо дітей, восьмеро поранені

Дитяча іграшка лежить серед руїн селища Піски, Донецька область. Фото: Максим Такер

Внаслідок бойових дій на території Донецької та Луганської областей упродовж 2021 року загинули четверо дітей, восьмеро поранені.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в телеграмі.

“Війна на сході України продовжує забирати життя українських дітей. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини у 2021 році від бойових дій постраждало 12 дітей”, – написала вона.

Так, четверо з-поміж постраждалих дітей загинули, восьмеро – зазнали поранень.

За весь період конфлікту були зафіксовані 152 випадки смерті дітей.

Денісова наголошує, що ситуація на територіях, які охоплені військовими діями, негативно впливає на права та інтереси українських дітей.

“Збройний конфлікт, окупація територій змінюють життя дитини та залишаються раною на все життя. За даними Міністерства соціальної політики України, на кінець 2021 року такий статус отримали 77 033 дитини. З них левова частка – 99,8% отримала такий статус через психологічне насильство (76 937 дітей)”, – зауважила вона.

Уповноважена Верховної Ради відзначила, що окупаційні адміністрації на непідконтрольних уряду України територіях Донецької і Луганської областей продовжують систематично та методично реалізовувати заходи щодо формування в населення спотвореного світогляду та проводять інформаційні кампанії, які чинять психологічний тиск на дітей та молодь.

Читайте також:

Пройшов катівні “ДНР”, та не зрадив Україну: окупанти вже 6 років утримують Богдана Ковальчука