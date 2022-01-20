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СБУ викрила членів “Луганського округу донських козаків”, які воювали на Донбасі

20/01/2022 11:40

Служба безпеки України викрила особи 13 ватажків “Луганського округу донських козаків”, які воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань.

Про це повідомила пресслужба СБУ в четвер, 20 січня.

Встановлено, що раніше вони входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом за матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.

Зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у районах Луганська та Дебальцевого. Крім того, вони супроводжували так звані “гуманітарні” вантажі для бойовиків, а також патрулювали населенні пункти на окупованій території.

“Задокументовано факти залучення озброєних учасників ворожого угруповання до охорони незаконних блокпостів в ОРДЛО. Там вони, серед іншого, зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали протиправні обшуки”, – зазначили в СБУ.

Наразі ватажки козачого формування переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Після затримання їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

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