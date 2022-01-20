“Росія (не) нападе”: чому український підхід до комунікації програє американському

Щодо “заспокійливого” відео Зеленського.

Протягом останніх двох місяців дуже чітко проявилися два підходи до кризової публічної комунікації в умовах ймовірної російської агресії – американський та український. Вчорашнє відео підсумувало підхід Києва.

Насамперед, слід зняти капелюха перед американцями. Все дуже чітко і системно. Саме США створили Росії образ «от-от агресора» й змусили, зрештою, Кремль постійно повторювати, що Росія не збирається вторгнутися в Україну. Звісно, це не означає, що точно не вторгнеться. Однак сто разів запевнити, що не зробить, а потім зробити – це набагато гірше, ніж не запевняти, але зробити.

Задіяння Вашингтоном в кампанії якісних розвідданих, зливи інформації в медіа, чіткі артикулювання на загрозі та ймовірних механізмах її реалізації (українські «провокації» і так далі) – усе це було націлене на упередження агресії Москви, але також значною мірою на млявих західноєвропейських союзників Вашингтона.

Хоча, треба визнати, Кремль сам непогано допоміг американцям у їхній інформаційній кампанії своїми недолугими ультиматумами.

Київ на тлі Вашингтона виглядає не надто зрозуміло і розмито.

Найочевиднішим месиджем Києва було і є намагання заспокоїти суспільство – типу «все під контролем». До вчорашнього Зеленського це регулярно робив Данилов.

З одного боку, воно зрозуміло – нагнітання, паніка та непевність всередині країни справді завдають величезної шкоди економіці, та й самому суспільству. З іншого боку, заспокоювання мало б супроводжуватися набагато чіткішими сигналами про реальну, дієву та своєчасну підготовку до можливого російського вторгнення. Тобто – як саме «все під контролем».

Але цього дуже бракує в комунікаціях Києва, тому без відповіді залишаються купа запитань. У результаті, в багатьох це створює відчуття легковажності української влади.

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