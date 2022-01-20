СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3799382 +18479
Летальні випадки:
98843 +131
Одужали:
3571782 +4446
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17332435 (+61462). Оновлено: 08:12 20.01.2022
Home / Війна / “Росія (не) нападе”: чому український підхід до комунікації програє американському

“Росія (не) нападе”: чому український підхід до комунікації програє американському

20/01/2022 18:37

Щодо “заспокійливого” відео Зеленського.

Протягом останніх двох місяців дуже чітко проявилися два підходи до кризової публічної комунікації в умовах ймовірної російської агресії – американський та український. Вчорашнє відео підсумувало підхід Києва.

Насамперед, слід зняти капелюха перед американцями. Все дуже чітко і системно. Саме США створили Росії образ «от-от агресора» й змусили, зрештою, Кремль постійно повторювати, що Росія не збирається вторгнутися в Україну. Звісно, це не означає, що точно не вторгнеться. Однак сто разів запевнити, що не зробить, а потім зробити – це набагато гірше, ніж не запевняти, але зробити.

Задіяння Вашингтоном в кампанії якісних розвідданих, зливи інформації в медіа, чіткі артикулювання на загрозі та ймовірних механізмах її реалізації (українські «провокації» і так далі) – усе це було націлене на упередження агресії Москви, але також значною мірою на млявих західноєвропейських союзників Вашингтона.

Хоча, треба визнати, Кремль сам непогано допоміг американцям у їхній інформаційній кампанії своїми недолугими ультиматумами.

Київ на тлі Вашингтона виглядає не надто зрозуміло і розмито.

Найочевиднішим месиджем Києва було і є намагання заспокоїти суспільство – типу «все під контролем». До вчорашнього Зеленського це регулярно робив Данилов.

З одного боку, воно зрозуміло – нагнітання, паніка та непевність всередині країни справді завдають величезної шкоди економіці, та й самому суспільству. З іншого боку, заспокоювання мало б супроводжуватися набагато чіткішими сигналами про реальну, дієву та своєчасну підготовку до можливого російського вторгнення. Тобто – як саме «все під контролем».

Але цього дуже бракує в комунікаціях Києва, тому без відповіді залишаються купа запитань. У результаті, в багатьох це створює відчуття легковажності української влади.

джерело

Читайте також:
“А в чому, власне, новина?”: Зеленський виступив зі зверненням щодо ймовірної агресії РФ

Унікальних переглядів: 76
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У міжнародних аеропортах України відбудеться акція вшанування захисників ДАП

У “Борисполі”, а також інших міжнародних летовищах в Україні, відбудеться акція вшанування захисників Донецького аеропорту. Про це в четвер, 20 січня, інформує пресслужба Міністерства оборони. “Пам’яті подвигу українських воїнів-«кіборгів»,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse