Державним секретарем Міноборони став Костянтин Ващенко

Кабінет Міністрів України призначив Костянтина Ващенка державним секретарем Міністерства оборони України.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 19 січня 2022 року, передає пресцентр МОУ.
Зазначається, що Ващенка призначили з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 836 та від 20 липня 2020 р. № 896 з оплатою праці відповідно до законодавства.
Перед новим призначенням Костянтин Ващенко обіймав посаду державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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