Державним секретарем Міноборони став Костянтин Ващенко

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Кабінет Міністрів України призначив Костянтина Ващенка державним секретарем Міністерства оборони України.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 19 січня 2022 року, передає пресцентр МОУ.

Зазначається, що Ващенка призначили з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 836 та від 20 липня 2020 р. № 896 з оплатою праці відповідно до законодавства.

Перед новим призначенням Костянтин Ващенко обіймав посаду державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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