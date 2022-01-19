Водохреще: 8-й полк ССО показав буденне відпрацювання завдань в ополонці. ФОТО

8-й полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича показав своїх операторів, котрі відпрацьовують бойові завдання в ополонці. Військові при цьому одягнені та зі спорядженням.
Відповідні світлини показала пресслужба військової частини у середу, 19 січня.
“Саме в екстремальному середовищі гатується тіло та тух. Сьогодні оператори відпрацювали дії підрозділу під час подолання водних перешкод у зимовий час. Щодня ми вдосконалюємось заради перемоги”, – йдеться в дописі.
У Командуванні ССО теж наголошують, що холодна купіль для спецпризначенців відбувається не лише на Водохреще.
“Підготовка військовослужбовців ССО України відбувається за будь-яких погодних умов. Оператори мають працювати і за шаленої спеки, і за надзвичайно низької температури. Відтак, коли для одних пірнання в ополонку – розвага чи данина “традиціям”, для наших вояків перевірка крижаною водою – це звичайний елемент підготовчого процесу”, – написали в КССО.
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