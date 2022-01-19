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Верховний Суд відмовив забудовнику Протасового яру і визнав недійсною суборенду ділянки

19/01/2022 17:16

Касаційний господарський суд Верховного Суду відхилив касаційну скаргу компанії “Бора” щодо ділянки в Протасовому Яру.

Про це повідомила в середу, 19 січня, пресслужба суду та ініціатива “Захистимо Протасів Яр”.

За повідомленням суду, колегія КГС розглянула касаційну скаргу “Бори” на рішення Господарського суду Києва та Північного апеляційного суду щодо визнання недійсним договору суборенди на ділянку площею 27 873 квадратних метри.

Суди попередніх інстанцій стали на бік позивача – Київської міської ради та активістів, що виступали третьою стороною.

“Київська міська рада обґрунтувала позовні вимоги тим, що зазначений договір оренди земельної ділянки є нікчемним правочином, оскільки порушує публічний порядок (посягає на суспільні та соціальні основи держави), адже був спрямований на використання комунальної власності всупереч інтересам територіальної громади. КГС ВС залишив касаційну скаргу ТОВ “Бора” без задоволення, а рішення першої та апеляційної інстанцій – без змін”, – йдеться в повідомленні суду.

Відтак договір суборенди між “Борою” та іншою компанією “Дайтона груп” визнаний недійсним.

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