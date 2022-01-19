СБУ заявила про ліквідацію в колоніях банд, які координували з Росії

Служба безпеки України заявила, що ліквідувала у Рівному та Луцьку міжрегіональні злочинні організації, які діяли в низці виправних колоній і координувалися з Російської Федерації.

Про це в середу, 19 січня, інформує пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію в північних регіонах України, у результаті якої заблоковано міжрегіональні злочинні угруповання, які координувалися “злодіями в законі” з РФ. Зловмисники діяли на території виправних колоній у Рівному та Луцьку”, – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, у Рівному злочинне угруповання очолював кримінальний авторитет, який відбуває покарання в місцевій виправній колонії.

Чоловік був засуджений за вчинення злочинів, пов’язаних зі вбивством та завданням тяжких тілесних ушкоджень. У кримінальних колах його вважали “смотрящим” за цією спецустановою.

Встановлено, що зловмисник створив на території виправної колонії злочинну організацію із жорсткою ієрархією, яка постачала та збувала ув’язненим наркотики.

До її складу входили як засуджені, так і мешканці Рівненської, Волинської, Київської та Донецької областей.

“Смотрящий” запровадив та жорстко контролював наповнення “общака”, куди надходили кошти від продажу наркотиків, азартних ігор, інших видів протиправної діяльності, а також від постачання на територію установи тютюнових виробів та продуктів харчування.

Частину “общака” відправляв “злодіям у законі” в Росію.

“Спільники зловмисників, які були “на волі”, фасували та маскували наркотичні речовини серед продуктів та відправляли посилки до колонії. Ще одним способом постачання наркотиків був так званий метод “перекидів” – перекидали пакунки з “товаром” через захисні спорудження колонії”, – зазначають в СБУ.

Правоохоронці задокументували 13 фактів вчинення угрупованням злочинної діяльності.

Під час проведення обшуків у виправній установі та за місцями проживання фігурантів співробітники спецслужби вилучили наркотичні засоби, “чорнову” бухгалтерію, грошові кошти, засоби зв’язку та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

На підставі отриманих доказів організатору та сімом його спільникам оголошені підозри, залежно від участі кожного в злочинній діяльності. Зокрема за ч. 2, 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

На Черкащині судитимуть чоловіка, що ввіз в Україну із Бразилії 1 кг кокаїну в собі