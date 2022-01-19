На кордоні з Білоруссю Україна будує вертолітні майданчики

Через спровоковану міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС, Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки кордону.
Про це в середу, 19 січня, інформує Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що ще з початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників.
“Вони встановлюють різного роду загородження – з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження. Також інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці”, – йдеться в повідмленні.
У відомстві наголошують, що з початку спровокованої міграційної кризи у сусідній країні для облаштування кордону України вже залучено близько 4 630 бухт спірально-лінійних загороджень.
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