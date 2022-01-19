Гордон заявив, що обстріляли редакцію його видання. ВІДЕО

Скріншот із відео

Засновник інтернет-видання “Гордон” Дмитро Гордон заявив, що в Києві обстріляли редакцію його видання на вулиці Щекавицькій.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в середу, 19 січня.

Зі слів медійника, співробітники видання знайшли слід від кулі на одному з вікон офісу на першому поверсі, після чого викликали поліцію.

Дмитро Гордон пов’язує інцидент зі своєю професійною діяльністю.

“Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно говорю те, що думаю, і говорю правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається”, – сказав він.

Гордон переконаний, що злочин розкриють правоохоронці, оскільки поруч знаходиться чимало камер відеоспостереження.

“Крім того, як мені повідомили мої джерела в СБУ, тут навпроти знаходиться гуртожиток СБУ, в якому встановлено спеціальний пост в рамках НСРД (негласних слідчих розшукових дій – “Н”) щодо мене, звідки повністю записується все, що відбувається тут, перед входом, тому я цілком упевнений, що СБУ у співдружності з МВС дасть відповідь на запитання, хто стріляв по вікнах інтернет-видання “Гордон”, кому стоїть поперек горла свобода слова та боротьба за свободу слова в Україні”, – сказав Гордон.

Офіційного коментаря правоохоронців з приводу події поки що немає.

Як відомо, останнім часом Дмитро Гордон різко критикує президента Володимира Зеленського. У багатьох випадках майданчик для цього надають канали Ріната Ахметова.

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