СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3780903 +12815
Летальні випадки:
98712 +163
Одужали:
3567336 +5413
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17270973 (+50478). Оновлено: 08:18 19.01.2022
Home / Україна / Межа закону / Гордон заявив, що обстріляли редакцію його видання. ВІДЕО

Гордон заявив, що обстріляли редакцію його видання. ВІДЕО

19/01/2022 18:33

Засновник інтернет-видання “Гордон” Дмитро Гордон заявив, що в Києві обстріляли редакцію його видання на вулиці Щекавицькій.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в середу, 19 січня.

Зі слів медійника, співробітники видання знайшли слід від кулі на одному з вікон офісу на першому поверсі, після чого викликали поліцію.

Дмитро Гордон пов’язує інцидент зі своєю професійною діяльністю.

“Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно говорю те, що думаю, і говорю правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається”, – сказав він.

Гордон переконаний, що злочин розкриють правоохоронці, оскільки поруч знаходиться чимало камер відеоспостереження.

“Крім того, як мені повідомили мої джерела в СБУ, тут навпроти знаходиться гуртожиток СБУ, в якому встановлено спеціальний пост в рамках НСРД (негласних слідчих розшукових дій – “Н”) щодо мене, звідки повністю записується все, що відбувається тут, перед входом, тому я цілком упевнений, що СБУ у співдружності з МВС дасть відповідь на запитання, хто стріляв по вікнах інтернет-видання “Гордон”, кому стоїть поперек горла свобода слова та боротьба за свободу слова в Україні”, – сказав Гордон.

Офіційного коментаря правоохоронців з приводу події поки що немає.

Як відомо, останнім часом Дмитро Гордон різко критикує президента Володимира Зеленського. У багатьох випадках майданчик для цього надають канали Ріната Ахметова.

Читайте також:
У Києві пограбували та побили журналіста Андрія Куликова. Поліція затримала нападників

Унікальних переглядів: 107
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“А в чому, власне, новина?”: Зеленський виступив зі зверненням щодо ймовірної агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням з приводу ймовірної агресії Російської Федерації. Відеозвернення опубліковане у середу, 19 січня. “… Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені повідомленнями про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse