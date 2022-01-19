Глава оборонного комітету Бундестагу підтримує надання зброї Україні

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Голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман виступила за надання оборонної зброї Україні. Вона заявила, що умови постачання повинні бути точно визначені.

Про це в середу, 19 січня, пише видання Spiegel.

“Треба подумати про постачання оборонної зброї в Україну”, – наголосила вона.

За словами голови оборонного комітету Бундестагу, хоч в коаліційній угоді є домовлення про заборону постачання зброї у кризові регіони, слід зробити виключення.

“Ми домовилися в нашій коаліційній угоді, що жодна зброя не повинна доставлятися в кризові регіони. З огляду на поточну ситуацію та вплив на наш континент, нам слід зробити це на конкретних умовах, переглянути нашу позицію”, – уточнила вона.

Разом з тим Штрак-Ціммерман розкритикувала президента РФ Володимира Путіна, заявивши, що він “живе минулим – і хоче туди повернутися”

“Певним чином він мріє про Радянський Союз 2.0”, – додала голова оборонного комітету Бундестагу.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання зброї Україні буде непотрібною ескалацією ситуації.

Торік у грудні видання Bild опублікувало матеріал, згідно з яким Німеччина (з урядом Ангели Меркель) з травня 2021 року використовує механізми НАТО, щоб блокувати іншим членам Альянсу можливості постачати оборонні озброєння Україні, незважаючи на російську загрозу.

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