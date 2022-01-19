Зеленський анонсував будівництво нової траси – до Луганська

Фото з ФБ-сторінки "Велике будівництво"

Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво нової траси “від Ужгорода до Луганська”.

Про це він заявив у своєму відеозверненні у середу, 19 січня, в якому закликав українців не панікувати перед новинами щодо ймовірної російської агресії.

“22 січня ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати як завжди школи, мости, дороги, стадіони, вагони, літаки, танки”, – сказав президент.

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