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Європарламент очолила мальтійка Роберта Мецола

18/01/2022 14:51

Новою президенткою Європейського парламенту обрали депутатку з Мальти Роберту Мецолу. Вона стала першою за останні 20 років жінкою на цій посаді.

Про це у вівторок, 18 січня, інформує пресслужба ЄП.

Кандидатуру Мецоли підтримали 456 депутатів із 606 присутніх під час першого туру голосування.

Для обрання на посаду президента Європарламенту було достатньо набрати понад 309 голосів.

На посаду глави Європарламенту претендували четверо – Роберта Мецола (Європейська народна партія, Мальта), Аліс Кунке (Зелені, Швеція), Косма Злотовський (Консерватори й реформісти, Польща), Сіра Рего (Європейські об’єднані ліві, Іспанія).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже привітав Мецолу з обранням на посаду.

Роберта Мецола народилася 18 січня 1979 року. Новообрана президентка закінчила Мальтійський університет та Коледж Європи у Брюгге за напрямом “Право”. Вона спеціалізується на європейському праві та європейській політиці. Заміжня, має чотирьох синів.

Із 2004-го по 2012 рік Мецола працювала в представництві Мальти при ЄС на посаді аташе з правової та судової співпраці. Вона є першою жінкою на посаді президента Європарламенту за останні 20 років.

Нагадаємо, попередній президент Європейського парламенту Давид Сассолі помер 11 січня у лікарні в італійському муніципалітеті Авіано.
Сассолі було 65 років. 26 грудня 2021 року його госпіталізували із серйозним ускладненням через порушення функції імунної системи.

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