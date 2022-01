Європарламент очолила мальтійка Роберта Мецола

Новою президенткою Європейського парламенту обрали депутатку з Мальти Роберту Мецолу. Вона стала першою за останні 20 років жінкою на цій посаді.

Про це у вівторок, 18 січня, інформує пресслужба ЄП.

Кандидатуру Мецоли підтримали 456 депутатів із 606 присутніх під час першого туру голосування.

Для обрання на посаду президента Європарламенту було достатньо набрати понад 309 голосів.

На посаду глави Європарламенту претендували четверо – Роберта Мецола (Європейська народна партія, Мальта), Аліс Кунке (Зелені, Швеція), Косма Злотовський (Консерватори й реформісти, Польща), Сіра Рего (Європейські об’єднані ліві, Іспанія).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже привітав Мецолу з обранням на посаду.

Congratulations to Roberta Metsola @RobertaMetsola on her election as President of the European Parliament. Wishing all the success and looking forward to fruitful cooperation in developing a stronger and safer Europe.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 18, 2022