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На Водохреще окупанти готують провокації з обстрілами у Донецьку, – Центр стратегічних комунікацій

18/01/2022 21:00

Російські гібридні війська планують провокаційний обстріл вірян на Водохреще, 19 січня, під час заходів на ставку Цегляний у Петровському районі окупованого Донецька.

Про це у вівторок, 18 січня, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на свої джерела.

“Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації”, – йдеться в повідомленні.

Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців, менш ніж за два кілометри від ставка.

Джерело: StratcomCentreUA/Facebook

“Щоби замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин)”, – зауважили у ЦСКІБ.

Крім того, зазначають експерти, російські окупанти можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями.

“Ця провокація, знову ж таки, може бути використана для створення приводу для початку ведення активних бойових дій“, – вважають у Центрі.

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