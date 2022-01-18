На Водохреще окупанти готують провокації з обстрілами у Донецьку, – Центр стратегічних комунікацій

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Російські гібридні війська планують провокаційний обстріл вірян на Водохреще, 19 січня, під час заходів на ставку Цегляний у Петровському районі окупованого Донецька.

Про це у вівторок, 18 січня, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на свої джерела.

“Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації”, – йдеться в повідомленні.

Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців, менш ніж за два кілометри від ставка.

“Щоби замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин)”, – зауважили у ЦСКІБ.

Крім того, зазначають експерти, російські окупанти можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями.

“Ця провокація, знову ж таки, може бути використана для створення приводу для початку ведення активних бойових дій“, – вважають у Центрі.

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