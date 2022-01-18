Родина президента відпочивала на Сейшелах, – УП

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Дружина президента України Олена Зеленська разом із родичами провела різдвяні канікули на Сейшельських островах.
Про це йдеться у відеосюжеті журналіста Михайла Ткача “Української правди”.
“Кілька джерел у правоохоронних органах повідомили, що 5 січня Олена Зеленська з дітьми, батьками та друзями (загалом близько 10 людей) бізнес-класом вилетіли літаком з “Борисполя” до Стамбула, а звідти – на Сейшельські острови”, – зазначається в сюжеті.
За даними “УП”, в цій поїздці родину президента супроводжували співробітники державної охорони.
Як встановили автори сюжету, родичі президента мешкали у п’ятизірковому готелі “Хілтон”, де двомісний номер коштує до 1000 доларів/ніч.
Під час повернення родина президента користувалася послугами залу офіційних делегацій в аеропорту “Бориспіль”. За звичайних умов обслуговування там коштує 3500 гривень з людини. Але за інформацією автора сюжету, для Зеленської з компанією заявку на цей зал робило Державне управління справами. У такому разі ця послуга могла оплачуватия з державного бюджету.
Про те, що відпочинок родини президента намагалися приховати, може свідчити те, що автомобілі з родичами Зеленського пропустили на територію летовища.
“Світовий досвід демонструє, що лідери держав та члени їхніх родин, як правило, відпочивають у межах своїх країн та публічно повідомляють своїх громадян про відпустки. Натомість президент Володимир Зеленський та його офіс завжди розповідають про свої відпустки лише після розголосу у засобах масової інформації”, – наголошує Ткач.
Він нагадав, що так було й на початку 2020 року, коли президента Зеленського раптово помітили у Омані. Останній раз у листопаді минулого року президент з родиною таємно літав до державної резиденції Синьогора, де свій п’ятдесятирічний ювілей святкував керівник ОП Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 4 січня “Українська правда” повідомила, що президент Володимир Зеленський приїхав у Буковель, де розмістився в тому самому готелі Radisson Blu Resort Bukovel, до й олігарх Ігор Коломойський.
Уже після цього пресслужба президента визнала, що він поїхав із Києва до Буковелю “для короткого зимового відпочинку”.
При цьому в деяких ЗМІ й таблоїдах з’являлися чутки про те, що насправді Зеленський відпочиває на Сейшелах, але вони не підтвердилися.
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