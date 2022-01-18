Послом США в Україні “найближчим часом” стане кар’єрний дипломат

У Державному департаменті США обіцяють призначити посла в Україні “найближчим часом”. Ним стане кар’єрний дипломат.

Про це заявив співголова групи підтримки України в американському Сенаті республіканець Роб Портман у інтерв’ю “Радіо Свобода”, опублікованому у вівторок, 18 січня.

“Я дуже розчарований в адміністрації Байдена через те, що вони швидше не призначили людину на цю посаду. Я знову обговорював із Держдепом це питання минулого тижня, і вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначено досвідченого, карʼєрного дипломата. І я радий це чути, це потрібно зробити”, – сказав американський політик.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Йованович 20 травня 2019 року завершила роботу на своїй посаді.

Через тиждень до Києва для роботи тимчасовою повіреною у справах США в Україні прибула Крістіна Квін, яка виконує ці обов’язки й донині.

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