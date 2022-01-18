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Місія ОБСЄ не зафіксувала витоку аміаку в окупованій Горлівці

18/01/2022 15:46

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала витоку аміаку на заводі в тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у щоденному звіті ОБСЄ від 17 січня 2022 року.

“16 та 17 січня Місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в Горлівці (непідконтрольний урядові населений пункт, 39 км на північний схід від Донецька). СММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 січня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в окуповану Горлівку Донецької області доставлені ємності, із яких через порушення герметичності відбувається витік у повітря хімікатів.

Як зазначають у розвідці, спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії.

Передісторія

Наприкінці грудня 2021 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні колегії МО РФ за участю президента Володимира Путіна заявив, що на території Донецької області діють  американські приватні військові кампанії, котрі готують провокації за допомогою “хімічних компонентів”.

Речники міністерства оборони США та Держдепу спростували дезінформацію, поширену Шойгу, про нібито підготовку Україною таких провокацій.

Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло інсинуації держави-агресора про хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній та обстріли Збройними силами житлових кварталів на Донбасі. “Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території”, – заявив 22 грудня речник МЗС Олег Ніколенко.

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