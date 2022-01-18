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В Україну їде державний секретар США Блінкен, – ЗМІ

18/01/2022 12:29

У середу, 19 січня, у Києві з офіційним візитом перебуватиме держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє видання “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела у вівторок, 18 січня.

Точний порядок денний переговорів наразі невідомий.

Однак видання припускає, що насамперед обговорюватимуться питання безпеки у зв’язку зі стягуванням російських військових до кордонів України, заходи стримування, надання додаткової допомоги та зброї, а також можливі санкції у разі масованого вторгнення РФ.

У цьому контексті треба нагадати, що 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.
Переговори були “складними, але професійними”, повідомили у РФ. За їхніми підсумками, всі учасники заявили про розбіжності в позиціях. Вимоги Росії щодо нерозширення НАТО на схід були визнані неприйнятними, Москва отримала конкретну відмову на свою завуальовану пропозицію щодо поділу світу на нові “сфери впливу”.

Своєю чергою Ентоні Блінкен зазначив, що після закінчення переговорів Росії зі Штатами, НАТО та ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками та партнерами.

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Україна

В Україну їде державний секретар США Блінкен, – ЗМІ

У середу, 19 січня, у Києві з офіційним візитом перебуватиме держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляє видання “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела у вівторок, 18 січня....

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