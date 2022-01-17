У районі ООС виявили схрон із вибухівкою та гранатами

Співробітники Служби безпеки України під час оперативних дій у Луганській області виявили ще один тайник із засобами ураження. Серед вилученого – вибухівка і бойові гранати.

Про це в понеділок, 17 січня, інформує пресцентр СБУ.

Схованку було облаштовано в одному з населених пунктів Сватівського району, на території приватного домоволодіння.

Воно належить громадянинові, що раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Зараз правоохоронці перевіряють його причетність до незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”, насамперед диверсійних груп бойовиків.

Під час огляду схрону, правоохоронці виявили кілограм тротилу, реактивну протитанкову гранату, дві гранати РГД-5 та запали до них та понад 70 одиниць набоїв для вогнепальної зброї.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

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