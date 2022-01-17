Президенти Фінляндії і Франції переговорили про ситуацію біля кордонів України

Еммануель Макрон. Фото: AFP / PATRICK KOVARIK

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо обговорив із французьким колегою Еммануелем Макроном питання європейської безпеки та ситуацію біля кордонів України.

Про це повідомила канцелярія фінського президента, передає “Європейська правда” у понеділок, 17 січня.

“Президенти обговорили поточну ситуацію на кордонах України та європейську безпеку. Обидва вважають важливим діалог з Росією” – йдеться у повідомленні.

Президенти заявили, що необхідно, щоб у дебатах чітко звучала європейська позиція.

Глави держав також обговорили на загальному рівні співробітництво ЄС у галузі безпеки та тісні відносини Євросоюзу із США.

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