Президенти Фінляндії і Франції переговорили про ситуацію біля кордонів України

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо обговорив із французьким колегою Еммануелем Макроном питання європейської безпеки та ситуацію біля кордонів України.
Про це повідомила канцелярія фінського президента, передає “Європейська правда” у понеділок, 17 січня.
“Президенти обговорили поточну ситуацію на кордонах України та європейську безпеку. Обидва вважають важливим діалог з Росією” – йдеться у повідомленні.
Президенти заявили, що необхідно, щоб у дебатах чітко звучала європейська позиція.
Глави держав також обговорили на загальному рівні співробітництво ЄС у галузі безпеки та тісні відносини Євросоюзу із США.
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