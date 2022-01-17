Медведчук із відома Порошенка домовлявся про блокування постачання вугілля з Росії, – ДБР

Віктор Медведчук, фото Watchers Media

Народний депутат України Віктор Медведчук із відома п’ятого президента Петра Порошенка домовлявся про блокування постачання вугілля з Росії, щоб посилити залежність України від постачання вугілля від терористичних організацій.

Про це на брифінгу в понеділок, 17 січня, заявила речниця Держбюро розслідувань Тетяна Сап’ян.

Прессекретарка ДБР зачитала для журналістів фабулу розслідування, згідно з якою Медведчук за домовленістю з Порошенком нібито погодив з керівництвом Російської Федерації заходи щодо обмеження постачання вугілля, щоб змусити Україну домовлятися з терористичними організаціями в ОРДЛО.

За заявою ДБР, Медведчук взяв на себе переговорну частину, а Порошенко нібито забезпечував загальне керівництво процесом та кадри для його проведення.

Як відомо, Петро Порошенко повернувся в Україну 17 січня о 9:10 рейсом із Варшави. В аеропорту “Жуляни” триває акція його прибічників, щоб підтримати експрезидента.

На 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому Порошенкові обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду. ДБР сподівається на обрання запобіжного заходу Порошенку в день його повернення. Раніше повідомляли, що це може бути застава в розмірі мільярд гривень.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши нібито про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Перчерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

Згодом стало відомо, що п’ятий президент прилетить в Україну 17 січня.

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