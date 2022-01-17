Ексміністра енергетики Демчишина оголосили в міжнародний розшук, а суд арештував його активи

Володимир Демчишин

Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина (2014-2016 рр.) оголосили в міжнародний розшук у справі про постачання у 2014-2015 роках вугілля з ОРДЛО.

Про це на брифінгу 17 січня розповіла речниця ДБР Тетяна Сап’ян.

Демчишину повідомили про підозру у вказаному провадженні ще у листопаді 2021 року, тоді ж підозри вручили бізнесмену Сергію Кузярі та куму Путіна Віктору Медведчуку.

“Наразі Сергій Кузяра перебуває під домашнім арештом, Віктор Медведчук – під домашнім арештом, Володимир Демчишин – у міжнародному розшуку, місце його перебування наразі встановлюється”, – розповіла вона.

Крім того, Печерський суд Києва наприкінці грудня арештував корпоративні права і нерухомість Демчишина. Про це повідомило видання “Судовий репортер” з посиланням на ухвалу від 23 грудня.

Список арештованих активів:

9,99% в АТ «Банк Авангард» (опосередковано через компанію “Вестал Холдінгз ЛТД”);

100% статутного капіталу “Лозонско Файненс ЛТД” (Британські Віргінські острови);

9,99% у статутному капіталі компанії “АйСіЮ Холдінгз Лімітед” (Британські Віргінські острови);

9,99% у статутному капіталі компанії “Вестал Холдінгз ЛТД” (Кіпр);

земельна ділянка площею 0,039 га в селі Чайки Київської області;

половина житлового будинку площею 389,6 км м в селі Чайки Київської області;

частина земельної ділянки площею 0,0609 га в селі Чайки Київської області;

домоволодіння у Львівській області.

За версією слідства, у грудні 2014 року Демчишин посприяв укладанню угод на придбання вугілля у компаній, які контролювалися терористичними організаціями “ДНР” та “ЛНР”. Усього протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей було перераховано, переведено в готівку та розподілено на користь терористичних організацій “Л/ДНР” не менше 205,39 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі.

Передісторія

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

20 грудня в цій справі повідомили підозру п’ятому президентові Петру Порошенку, який буцімто також стояв за цією схемою і віддав перевагу вугіллю з ОРДЛО замість південноафриканського.

Того ж дня Порошенко вилетів з України в Стамбул, а далі до Польщі, заявивши нібито про свої плани зустрічатися із закордонними політиками.

6 січня Перчерський райсуд Києва наклав арешт на майно Порошенка.

Згодом стало відомо, що п’ятий президент прилетить в Україну 17 січня.

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