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Драму Нарімана Алієва про депортацію кримських татар відібрали до копродукційного кіноринку Берлінале

17/01/2022 14:22

Майбутній фільм режисера Нарімана Алієва Ortala (“Орталан”) став одним із 19 проєктів майбутнього 19-го Берлінського копродукційного кіноринку, які обрали серед 295 заявок.

Про це Алієв повідомив у коментарі виданню “Новое время”.

“Берлінський копродукційний кіноринок є одним із найбільших майданчиків у світі для пошуку міжнародних партнерів, які долучаться до спільного виробництва. Я радий, що “Орталан” потрапив до офіційного відбору кіноринку. Це дає можливість привернути до проєкту широку увагу потенційних партнерів. Взагалі це важливий та необхідний етап роботи над фільмом, адже саме зараз ми закладаємо фундамент для подальшої реалізації потенціалу роботи”, — заявив Алієв.

Ortalan — історична драма про депортацію кримськотатарського народу. Події фільму відбуваються в Криму у травні 1944 року. Юнак Ісмаїл, повернувшись з гір, зустрічає своє село спорожнілим. Розгублений, він вирушає на пошуки рідних та відповідей.

Раніше проєкт фільму посів друге місце у категорії ігрових повнометражних фільмів художньої та культурної значущості 17-го конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно та отримав грант від Українського культурного фонду на написання сценарію. Також восени 2021 року Ortalan представили на кіноринку Connecting Cottbus, де він отримав нагороду Avanpost Pitch Packaging Award.

Berlinale Co-Production Market — одна з найбільших індустрійних подій в Європі. У її рамках зустрінуться майже 550 продюсерів та інвесторів із досвідом міжнародної копродукції для обговорення нових проєктів та нетворкінгу з професіоналами-однодумцями. У 2022 році відбудеться онлайн з 12 по 16 лютого 2022 року.

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