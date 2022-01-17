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Данія надає Україні 22 млн євро на військову реформу

17/01/2022 12:41

Уряд Данії вирішив виділити понад 22 млн євро на нову комплексну програму підтримки України. Ця програма спрямована на зміцнення стійкості України та її здатності долати наслідки війни на Донбасі. Крім того, кошти мають бути використані на підтримку військової реформи в Україні та зміцнення обороноздатності країни.

Про це в неділю, 16 січня, повідомило Міністерство закордонних справ Данії, передає DW.

“Наразі Україні загрожує масштабне і абсолютно неприйнятне нарощування військової присутності Росії поблизу українського кордону. Я щойно побував на лінії зіткнення і на власні очі побачив, наскільки серйозно цей конфлікт вплинув на український народ. Уряд Данії не стоятиме осторонь”, – заявив глава міністерства закордонних справ королівства Еппе Куфуд.

За його словами, цією підтримкою Данія дає чіткий сигнал солідарності з Україною. “Український народ повинен знати, що він не один у своїй боротьбі за суверенітет та незалежність”, – наголосив він.

Програму допомоги Україні було представлено того ж дня, коли Куфуд відвідав лінію зіткнення на Донбасі. Одна з її цілей – “поліпшення діалогу між людьми по обидва боки лінії зіткнення для сприяння врегулюванню конфлікту та примиренню у регіоні”.

На сайті МЗС Данії наголошується, що нинішній пакет допомоги є новим етапом програми миру та стабілізації для України на період 2022-2025 років. З виділених урядом королівства 22 млн євро 10,75 млн виділило МЗС Данії і 11,3 млн євро – міністерство оборони.

“Ми маємо підтримати Україну та її право бути демократичною країною. Саме тому ми зараз розширюємо внесок Данії у реформи українських сил безпеки”, – прокоментувала рішення міністр оборони Данії Тріне Брамсен.

За словами Брамсен, окрім іншого, Данія збирається допомогти Києву привести збройні сили України у відповідність до стандартів НАТО.

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