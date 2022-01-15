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В Україну їде очільниця МЗС Канади

15/01/2022 16:18

Очільниця міністерства закордонних справ Канади Мелані Джолі приїде в Україну, щоб підтвердити підтримку суверенітету і “посилити зусилля для стримування агресивних дій Росії”

Про це повідомили у канадському зовнішньополітичному відомстві в суботу, 15 січня, пише DW.

Зазначається, що візит заплановано на наступний тиждень.

У Києві Джолі зустрінеться з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, після чого поїде на захід України країни, щоб поспілкуватися з Канадською навчальною військовою місією, яка працює там з українськими військовими з 2015 року. До складу місії входить близько двохсот осіб.

У неділю, 16 січня, Джолі розпочинає тижневу подорож Європою, де насамперед відвідає Брюссель для зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і главою зовнішньої політики Євросоюзу Жозепом Боррелем.

11 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським наголосив, що “будь-які військові вторгнення в Україну матимуть серйозні наслідки, включно зі спільними з іншими країнами санкціями”.

Як писала “Новинарня“. найближчим часом Україну відвідає одразу кілька міністрів закордонних справ західних держав. Уже 15 січня розпочинається кількаденний візит очільника МЗС Данії Єппе Кофода, який зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою та відвідає лінію розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

17 січня до Києва приїздить міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок – окрім Кулеби, вона матиме зустріч також із президентом Володимиром Зеленським.

Також невдовзі має відбутись спільний візит Бербок та глави МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана до ліній розмежування на Донбасі.

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