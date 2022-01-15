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Попри програш Росії в НАТО, загроза нападу не зменшилася, – посол

15/01/2022 14:14

Очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко стверджує, що після того, як в Альянсі відповіли відмовою на ультимативні вимоги Москви, загроза подальшого вторгнення Росії не зменшилася.

Про це, як повідомляє “Європейська правда“, вона сказала в інтерв’ю “Голосу Америки”.

“Діалог був важкий, але діалог був важливий, щоб зрозуміти позиції і вимоги РФ. Мене радує, що всі делегації висловилися на підтримку України, і всі одноголосно відмовилися обговорювати ультимативні вимоги РФ, особливо що стосується перспективи розширення”, – зазначила Галібаренко.

Однак, за її словами, така позиція союзників не означає, що загроза нового нападу Росії на Україну зменшилася.

“Як розказали нам союзники, на жаль, на заклики до РФ здійснити деескалацію конфлікту навколо України російська делегація жодним чином не відреагувала. Тому я скажу чітко: хочеш миру – готуйся до війни. Треба бути готовими продовжити і дипломатичні зусилля, але так само розуміти, що Росія може обрати шлях збройного конфлікту”, – наголосила амбасадорка.

“Росіяни розуміють, що наше співробітництво з НАТО просувається і є практичним. І я думаю, що рано чи пізно ми прийдемо до кінцевої мети – тієї, яка була закріплена на Бухарестському саміті. І, звичайно, це лякає керівництво РФ”, – додала Галібаренко.

Нагадаємо, на засіданні в Брюсселі 12 січня держави НАТО відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог і не бачать підстав для проведення найближчим часом нового раунду переговорів зі США щодо гарантій безпеки.

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