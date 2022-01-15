Попри програш Росії в НАТО, загроза нападу не зменшилася, – посол

Очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко стверджує, що після того, як в Альянсі відповіли відмовою на ультимативні вимоги Москви, загроза подальшого вторгнення Росії не зменшилася.
Про це, як повідомляє “Європейська правда“, вона сказала в інтерв’ю “Голосу Америки”.
“Діалог був важкий, але діалог був важливий, щоб зрозуміти позиції і вимоги РФ. Мене радує, що всі делегації висловилися на підтримку України, і всі одноголосно відмовилися обговорювати ультимативні вимоги РФ, особливо що стосується перспективи розширення”, – зазначила Галібаренко.
Однак, за її словами, така позиція союзників не означає, що загроза нового нападу Росії на Україну зменшилася.
“Росіяни розуміють, що наше співробітництво з НАТО просувається і є практичним. І я думаю, що рано чи пізно ми прийдемо до кінцевої мети – тієї, яка була закріплена на Бухарестському саміті. І, звичайно, це лякає керівництво РФ”, – додала Галібаренко.
Нагадаємо, на засіданні в Брюсселі 12 січня держави НАТО відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.
У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог і не бачать підстав для проведення найближчим часом нового раунду переговорів зі США щодо гарантій безпеки.
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