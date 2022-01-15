Помер одіозний голова СБУ часів президента Кучми

Леонід Деркач

На 83-му році життя помер колишній політик, очільник Служби безпеки України часів президентства Леоніда Кучми, генерал армії Леонід Деркач.

Про це ввечері 14 січня повідомив його син, народний депутат Андрій Деркач.

“Із земного життя пішов мій батько. Мій друг. Мій наставник. Разом з ним пішла частина світу, який завжди був поруч”, – написав нардеп у Telegram.

За словами Деркача, відспівування відбудеться 16 січня у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП).

Леонід Деркач народився у 1939 році в Дніпропетровську (нині Дніпро).У 1970 році закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету за спеціальністю “інженер-механік”, а в 1973-му – вищі курси КДБ СРСР.

Працював в управлінні КДБ УРСР у Дніпропетровській області, де був оперуповноваженим, старшим оперуповноваженим відділу, начальником відділення.

З 1991 року обійняв посаду заступника начальника Дніпропетровського обласного управління Служби безпеки України. Згодом очолював Держслужбу з питань технічного захисту інформації, а в 1994-1995 роках був першим заступником голови СБУ.

У 1995-1998 роках — голова Державної митної служби України.

У квітні 1998 року президент Леонід Кучма своїм указом призначив Леоніда Деркача головою Служби безпеки.

На цій посаді, серед іншого, Деркач став одним із фігурантів “касетного скандалу”. На так званих “плівках Мельниченка” його голос був серед тих, хто в кабінеті Кучми обговорював діяльність зниклого (як згодом з’ясувалося – викраденого і вбитого) у вересні 2000 року журналіста Георгія Гонгадзе.

У лютому 2001 року внаслідок “касетного скандалу” Деркач був звільнений з посади голови СБУ.

З 14 травня 2002 по 25 травня 2006 року був народним депутатом України 4-го скликання, обраний по виборчому округу №36 на Дніпропетровщині від провладного виборчого блоку “За єдину Україну!”.

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