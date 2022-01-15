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Ексміністра оборони Данії звинувачують у розголошенні держтаємниці

15/01/2022 11:51

Колишньому міністру оборони Данії Клаусу Йорту Фредеріксену висунули звинувачення у розголошенні державної таємниці.

Про це повідомив сам Фредеріксен, інформують ВВС та “Європейська правда”.

Ексміністр не пояснив, у чому конкретно його звинувачують, але назвав звинувачення “божевільними” і запевнив, що “ніколи не зробить нічого, щоб зашкодити Данії”.

“Я можу підтвердити, що мені висунули звинувачення за статтею 109 Кримінального кодексу. Я висловився як член парламенту з політичного питання, і зараз мені нічого додати. Але я й думати не міг про те, щоб зробити щось, що могло б зашкодити Данії чи інтересам Данії”, – заявив ексміністр.

За тією самою статтею 109 звинувачений колишній очільник військової розвідки Данії Ларс Фіндсен, який на даний час перебуває під вартою.

Фредеріксен очолював міністерство оборони Данії з 2016 до 2019 року, а також був головою Комітету розвідувальних служб.

Данські ЗМІ повідомляють, що “ексміністр раніше підтверджував існування надсекретної співпраці з США, що дозволило Вашингтону використовувати дані Данії для шпигунства”.

За даними BBC, 2020 року Фредеріксен дав інтерв’ю, яким шокував експертів з оборони, вказавши, що громадяни Данії можуть потрапити в таємну угоду про прослуховування”.

Згідно з кримінальним кодексом Данії, розголошення подробиць “таємних переговорів, обговорень або рішень”, що стосуються держави, є державною зрадою і може загрожувати 12-річним терміном позбавленням волі.

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