Ексміністра оборони Данії звинувачують у розголошенні держтаємниці

Колишньому міністру оборони Данії Клаусу Йорту Фредеріксену висунули звинувачення у розголошенні державної таємниці.
Про це повідомив сам Фредеріксен, інформують ВВС та “Європейська правда”.
Ексміністр не пояснив, у чому конкретно його звинувачують, але назвав звинувачення “божевільними” і запевнив, що “ніколи не зробить нічого, щоб зашкодити Данії”.
“Я можу підтвердити, що мені висунули звинувачення за статтею 109 Кримінального кодексу. Я висловився як член парламенту з політичного питання, і зараз мені нічого додати. Але я й думати не міг про те, щоб зробити щось, що могло б зашкодити Данії чи інтересам Данії”, – заявив ексміністр.
За тією самою статтею 109 звинувачений колишній очільник військової розвідки Данії Ларс Фіндсен, який на даний час перебуває під вартою.
Данські ЗМІ повідомляють, що “ексміністр раніше підтверджував існування надсекретної співпраці з США, що дозволило Вашингтону використовувати дані Данії для шпигунства”.
За даними BBC, 2020 року Фредеріксен дав інтерв’ю, яким шокував експертів з оборони, вказавши, що громадяни Данії можуть потрапити в таємну угоду про прослуховування”.
Згідно з кримінальним кодексом Данії, розголошення подробиць “таємних переговорів, обговорень або рішень”, що стосуються держави, є державною зрадою і може загрожувати 12-річним терміном позбавленням волі.
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