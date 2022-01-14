У Москві начальника радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ викрили на масштабному хабарництві

Фото: "РБК"

У Москві начальника радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Російської Федерації генерал-майора Анрія Кобана арештували в рамках справи про масштабне хабарництво.

Як інформує “РБК” у п’ятницю, 14 січня, російського генерала обвинувачують в отриманні хабара у розмірі п’ять мільйонів рублів (близько 1,84 млн гривень).

Неправомірну вигоду Кобан, за даними слідства, отримав від гендиректора Нижньогородського Науково-дослідного інституту, що займається виробництвом станцій радіолокації.

Зараз у 235-му гарнізонному військовому суді розглядають питання про продовження генерал-майору запобіжного заходу.

Слідство просить продовжити арешт до 20 квітня 2022 року.

Нижньогородський науково-дослідний інституту радіотехніки займається створенням радіолокаційних станцій та комплексів. Серед виробленої ним військової продукції – станції РЛС виявлення повітряних цілей.

НДІ входить до складу концерну “Алмаз-Антей”, який профілюється на випуску зенітно-ракетного і радіолокаційного обладнання та компонентів озброєння протиповітряної та протиракетної оборони.

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